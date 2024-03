Γιατί ο θείος Όσκαρ υποτίμησε την Barbie;

Eπιπλέον, και πριν ακόμη ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, υπήρξαν υπαινιγμοί ότι η πρωτοτυπία της Barbie θα υποτιμηθεί. Η πρώτη ένδειξη ήρθε όταν η Ακαδημία έκρινε ότι το εμπνευσμένο σενάριο των Greta Gerwig και Noah Baumbach (ο σύζυγός της) ανήκε στη κατηγορία διασκευασμένου σεναρίου (όπου και έλαβε υποψηφιότητα) και όχι του πρωτότυπου, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι η ταινία βασίστηκε σε έναν προϋπάρχοντα χαρακτήρα, δηλαδή μια κούκλα. Μια ακόμα ένδειξη υπήρξε στις Χρυσές Σφαίρες. Η Barbie δεν κέρδισε την κατηγορία «καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ» και αποχώρησε με το χαριτωμένο, πρόσφατα εφευρεθέν βραβείο, αυτό για την «κινηματογραφική επιτυχία στο box office», δηλαδή ένα βραβείο παρηγοριάς για το ότι η ταινία ήταν δημοφιλής και κερδοφόρα.

Η σχέση, όμως, της ταινίας με το χρήμα και την εταιρική κουλτούρα ήταν εξαρχής προβληματική. Ενώ η ιστορία της ταινίας επικρίνει την εταιρεία παιχνιδιών που φτιάχνει τις κούκλες Barbie, ως αναίσθητη και πατριαρχική, η ίδια η ταινία είναι μια τεράστια παραγωγή που έχει πάρει την άδεια από την εταιρεία παιχνιδιών. Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, οι New York Times επεσήμαναν ένα δίλημμα που έφεραν στο φως οι κριτικές: Ήταν η «Barbie» επιδέξια ανατρεπτική ή αναπόφευκτα εταιρική;

Οι ψηφοφόροι των Όσκαρ προφανώς επέλεξαν να το δουν ως μια ακόμη στούντιο υπερπαραγωγή. Αυτό απηχεί το πρόσφατο μοτίβο μεγάλων εμπορικών ταινιών που ναι μεν, μπαίνουν στην κατηγορία των καλύτερων ταινιών όμως οι σκηνοθέτες τους αγνοούνται επιδεικτικά… Θυμίζουμε τις ταινίες Dune, Top Gun: Maverick και Avatar: The Way of Water. Φυσικά καμία από αυτές τις ταινίες δεν έφερνε μαζί της τα κοινωνικά μηνύματα και τη φρεσκάδα της Barbie.