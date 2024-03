Oscars 2024: Τα πιο εκθαμβωτικά beauty looks από τη λαμπερή βραδιά

Η Emma Stone ήταν μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς και άκρως εντυπωσιακή. Υιοθέτησε ένα fresh look που αναδείκνυε τα όμορφα χαρακτηριστικά της, η επιτομή του less is more.Το κοραλί κραγιόν στα χείλη της και ένα λεπτό μαύρο liner, ήταν αρκετά για να λάμψει ακόμη περισσότερο!