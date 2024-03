Τα πιο iconic beauty looks των βραβείων Oscar μέχρι σήμερα

1975: Lauren Hutton

Η Lauren Hutton πάντα έμπλεκε την κομψότητα με την απλότητα, ενώ το μεσαίου μήκους κούρεμά της αποτελεί μεγάλη τάση πια. Το less is more ήταν αυτό που χαρακτήριζε την εμφάνισή της σε εκείνα τα βραβεία κι εμείς κρατάμε σημειώσεις.