5 οσκαρικές ταινίες που υπάρχουν στο Netflix και μπορείς να τις δεις τώρα

«All Quiet on the Western Front» (Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο)

Στην 95η τελετή απονομής των Oscars, δηλαδή πέρσι, το «All Quiet on the Western Front» ήταν υποψήφιο για 9 κατηγορίες, αποσπώντας τελικά 4 βραβεία. Πρόκειται για μια γερμανική ταινία, από τον σκηνοθέτη Edward Berger βασισμένη στο ομώνυμο best seller του Erich Maria Remarque. Η υπόθεση εστιάζει στον έφηβο Paul Baumer και στους παιδικούς του φίλους Albert Kropp, Franz Müller και Ludwig Behm. Ενθουσιασμένοι, και πλημμυρισμένοι από μία διαστρεβλωμένη αντίληψη περί ηρωισμού, κατατάσσονται εθελοντικά στον γερμανικό στρατό. Εδώ, βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο του πολέμου και παρακολουθούμε τη συγκλονιστική ιστορία του νεαρού στρατιώτη, αφήνοντας μας ένα μήνυμα, «γροθιά στο στομάχι».